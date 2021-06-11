Twitter оштрафован на 4 млн рублей за несоблюдение российского законодательства, так как не локализовал базы данных российских пользователей. Об этом в пятницу сообщили в Роскомнадзоре.

«Обработка персональных данных не локализована. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных — 4 млн рублей», — указано в сообщении ведомства.

РКН отметил, что с 2015 года площадкой не удалялись более 6 тыс. запрещенных материалов. После применения мер по замедлению трафика соцсети неудаленными на сегодняшний день остаются 490 материалов.

Накануне суд в Москве принял решение оштрафовать международную соцсеть Facebook на 17 млн руб. по четырем эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Ранее Facebook оштрафовали еще по восьми протоколам на 26 млн рублей. Поводом для штрафа стало систематическое неудаление запрещенного контента.