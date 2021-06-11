В России предложили ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением ограничить онлайн-продажу пневматических пистолетов. Об этом сообщает RT.

В своем обращении Курдесов обратил внимание на то, что пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж можно приобрести без получения лицензии.

Кроме того, пневматические пистолеты, винтовки, револьверы с дульной энергией не более 3 Дж сейчас можно заказать в интернете с доставкой на дом. По словам общественного деятеля, такой способ торговли не всегда гарантирует, что покупателями пневматических изделий окажутся совершеннолетние лица.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на онлайн-продажу пневматических пистолетов и иных пневматических изделий с дульной энергией не более 3 Дж на территории России», — говорится в письме.

Курдесов отметил, что эти виды оружия считаются маломощными, но многие из них снаряжены для стрельбы металлическими шариками, а первоначальная скорость стрельбы может составить 120 м/с. То есть этими пистолетами можно нанести значительный ущерб здоровью человека.

Ранее Госдума ужесточила правила медкомиссии для кандидатов на владение оружием.