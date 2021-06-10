Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха в модной индустрии. Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру», — приводятся слова министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль.

Политик подписала соответствующие поправки в законодательство, они вступят в силу через полгода. По ее словам, использование кожи и меха животных во имя моды — аморально и ненужно. Как она заявила, новые правила сделают израильский рынок более безопасным для окружающей среды и животных.

Ранее зоозащитная организация PETA выпустила рекламный ролик, в котором сравнила борьбу против жестокого обращения с животными с выступлениями феминисток против объективации женского тела в модной индустрии. Сторонники этичной моды высказались против использования не только кожи и меха, но и шерсти.