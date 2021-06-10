WSJ: Amazon грозит штраф в $425 млн

Регулятор конфиденциальности Европейского Союза предложил оштрафовать компанию Amazon на более чем $425 млн за нарушение законодательства ЕС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, проект решения о штрафе распространила Национальная комиссия Люксембурга по защите данных. Дело против Amazon связано с предполагаемыми нарушениями компанией Общего регламента защиты данных Европы при сборе и использовании личных данных пользователей.

В случае утверждения решения, штраф составит 2% чистой прибыли Amazon за 2020 года и станет самым большим штрафом в сфере защиты личных данных за всю историю Евросоюза.

В прошлом году Евросоюз предложил ряд законопроектов, ограничивающих монополию американских технологических компаний и предусматривающих штрафы в размере до 10% от их годового оборота. Тем временем в США Федеральная торговая комиссия потребовала отделить Instagram и WhatsApp от Facebook. Об этих и других способах борьбы с захватившими рынок IT-гигантами в России и мире — в материале «Газеты.Ru».