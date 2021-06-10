Первую нитку «Северного потока – 2» начнут заполнять газом

Морская часть первой нитки российского газопровода «Северного потока – 2» технически завершена, секции газопровода соединены между собой, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора строительства Nord Stream 2 AG.

«С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», — заявили в компании.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ связывает завершение трубопровода «Северный поток – 2» с сохранением транзита российского газа через Украину.