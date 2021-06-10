500 богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) представила ежегодный доклад о мировом благосостоянии в котором указывается, что менее 0,0001% взрослого населения в России, около 500 «сверхбогатых» граждан, владеют 40% всех финансовых активов россиян или суммой $640 млрд. Об этом пишет РБК.

В докладе говорится, что число самых состоятельных людей России с активами более $100 млн аккумулирует примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру (13%).

По данным банка Credit Suisse, в прошлом году в руках 1% самых богатых жителей РФ было сосредоточено 57% общего финансового благосостояния в стране, в среднем по миру такой показатель составляет 44%.

Управляющий директор и партнер BCG в Москве Сергей Ишков заявил, что среди россиян сейчас 57 тыс. долларовых миллионеров. Согласно прогнозу, через пять лет их будет уже более 75 тыс., однако их доля в растущем объеме частного капитала в стране останется неизменной.

В целом BCG оценивает совокупный объем частичного благосостояния россиян в 2020 году в $4,1 трлн, из них $1,6 трлн приходится на финансовые активы — наличные, депозиты, акции и т.д., $2,8 трлн — на реальные активы — недвижимость, земля, материальные ценности и -$0,3 трлн — обязательства, в основном долги.

Консалтинговая компания считает, что к 2025 году совокупные активы жителей России поднимутся до $5,4 трлн, в том числе финансовые активы — до $2,1 трлн.

Ранее сообщалось, что треть сверхбогатых россиян планирует уехать из страны.