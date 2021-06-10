Американские компании увеличили прибыль в России на $4 млрд

Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что вести бизнес в России по-прежнему выгодно, несмотря на охлаждение отношений двух стран.

«Мы опросили ведущие бизнес в России американские компании, ими было получено здесь $92 млрд прибыли по итогам прошлого года. В этом году это значение выросло до $96,2 млрд», — сообщил Родзянко «Газете.Ru».

За прошлый год только одна крупная компания — «Российские инвесторы» — ушла из России, она вела бизнес в сфере венчурного капитала, уточнил Родзянко.

«Преследование [основателя фонда Baring Vostok Майкла] Калви если не прямая причина ухода компании, но наглядное подтверждение риска вкладывать частный капитал в Россию», — сказал глава палаты.

Подробнее о деле Майкла Калви и о том, как США зарабатывают на российском алюминии, Алексис Родзянко рассказал в интервьюhttps://www.gazeta.ru/business/2021/06/06/13623170.shtml.