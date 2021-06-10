Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия с четверга, 10 июня, возобновляет регулярное авиасообщение с восемью странами. Среди них — Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикия, Марокко, Хорватия. Кроме того, будут осуществляться чартерные полеты в Албанию.Решение о возобновлении рейсов в указанные страны ранее принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

Почти по всем направлениям введены квоты на полеты — не более двух полетов в неделю между Москвой и другим государством. При этом для маршрутов Москва — Люксембург, Москва — Бейрут и Москва — Тирана будет действовать квота на один рейс в неделю.

В настоящее время международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.