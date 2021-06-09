Названа цель США по «Северному потоку — 2»

США будут делать все возможное, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не превратился в политическое оружие. Об этом заявил представитель госдепартамента США Нед Прайс, пишет РИА «Новости».

«Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии…, чтобы трубопровод не использовался в качестве политического оружия», — сказал Прайс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США отказались от санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», потому что ограничения потеряли свой смысл из-за фактического завершения проекта.

До этого сообщалось, что Вашингтон откажется от санкций против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. В отчете Госдепартамента США делается вывод о том, что отказ от санкций отвечает национальным интересам страны.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.