Полеты между Россией и Турцией могут возобновить в июле

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле, передает «Интерфакс».

«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца, полетные программы будут восстанавливаться», — сказал он.

Барзыкин добавил, что на турецких курортах снижается число заразившихся коронавирусом. Он также напомнил, что порядка 500 тысяч путешественников не смогли воспользоваться турами, отмененными в прошлом году.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.

Ранее сообщалось, что Россия может до июля возобновить регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта.