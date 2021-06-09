Полеты между Россией и Турцией могут возобновить в июле
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле, передает «Интерфакс».
«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца, полетные программы будут восстанавливаться», — сказал он.
Барзыкин добавил, что на турецких курортах снижается число заразившихся коронавирусом. Он также напомнил, что порядка 500 тысяч путешественников не смогли воспользоваться турами, отмененными в прошлом году.
12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.
Ранее сообщалось, что Россия может до июля возобновить регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта.