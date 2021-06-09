Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Московской биржи.

Курс евро на 10.45 (по мск) составил 88,6 рублей.

Ранее россиянам рассказали, что делать с долларами после решения Фонда национального благосостояния свести долю долларов к нулю.

До этого глава Минфина Антон Силуанов объявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), полностью выйдя из доллара и добавив золото.