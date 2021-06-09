В Сбербанке подсчитали, сколько телефонные мошенники ежемесячно крадут у россиян

Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян порядка 3,5-5 млрд. рублей, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5-5 миллиардов рублей ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тысяч рублей», — заявил Кузнецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным эксперта, всего лишь один мошеннический колл-центр осуществляет 3–7 тыс. звонков в сутки, при этом достигает цели только 1% звонков.

Кузнецов отметил, что Сбербанк в последнее время фиксирует падение количества фишинговых сайтов для кражи денег, хотя каждую неделю выявляет около ста подобных ресурсов.

Ранее адвокат рассказал о способе вернуть украденные с карты деньги, при этом банк будет самостоятельно заниматься розыском мошенника.