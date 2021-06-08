В России назвали возможные сроки возобновления авиасообщения с египетскими курортами

Российские авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Предполагается возобновление в начале июля прямого регулярного [рейса], а позднее чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Москва и Каир подписали все необходимые документы, которые регламентируют такого рода полеты. В том числе документы об авиационной безопасности.

«Достигнута договоренность, что следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из московских воздушных гаваней», — добавил источник.

Рейсы на курорты Египта были запрещены в ноябре 2015 года после того, как в небе над Синайским полуостровом в результате теракта взорвался самолет ««Когалымавиа», на котором российские туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить авиасообщение между российскими городами и курортами Красного моря.