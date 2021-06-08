В Госдуме рассчитывают на запуск газа по первой ветке «Северного потока — 2» в 2021 году

Проект экспортного газопровода «Северный поток — 2» будет завершен в 2021 году, иски экологических активистов не смогут помешать ему на завершающем этапе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в кулуарах форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

Парламентарий считает, что до конца текущего года первый газ может быть пущен по готовой ветке газопровода. По его словам, если бы тестовые и пусконаладочные работы «проводились в режиме не противодействия, это одна тема, все четко и ясно», а санкции и иски экологов — это другое.

Завальный уверен, что выступления экологических активистов против «Северного потока — 2» имеет ангажированный характер.

Глава думского комитета также выразил мнение, что «зеленые» не помешают завершению работ, разве что в перспективе они не победят на выборах.

Ранее сообщалось, что немецкая некоммерческая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена оспорить решение регулятора ФРГ о продолжении строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

4 мая президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме завил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение полутора-двух месяцев. Глава государства подчеркнул, что Россия готова и дальше реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.