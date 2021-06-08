Юрист перечислил выплаты, ожидающие россиян летом

Летом этого года некоторые категории пенсионеров, семей с детьми и беременные смогут рассчитывать на новые соцвыплаты или на повышение уже назначенных пособий. Об этом агентству «Прайм» заявил гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.

С 1 июля на материальную поддержку смогут рассчитывать беременные женщины, которые оказались в трудном финансовом положении. Они получат 6 350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).

1 августа будет осуществлен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастет почти на 300 руб (на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента).

Кроме того, в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тыс рублей на каждого ребенка.

«Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов», — обратил внимание юрист.

При этом неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет смогут претендовать на ежемесячное пособие в размере 5 650 руб.

Ранее россиян предупредили о возможной потере детских выплат. По мнению эксперта, такие нововведения нужны для того, чтобы финансовую поддержку получали действительно нуждающиеся семьи.