Профсоюзы обратились к Путину с просьбой проконтролировать ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщается в письме, размещенном на сайте ФНПР.

«По мнению Михаила Шмакова, затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента России о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров», — указано в сообщении.

В тексте предполагают, что российский глава сможет найти верное и справедливое решение в данном вопросе, определив меры, исправляющие ситуацию с пенсиями.

В России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Государственной думе и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации для пожилых россиян с низкими зарплатами.

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