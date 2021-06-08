Банкир поделился советами успешного инвестирования

Начинающим инвесторам не рекомендуется гнаться за сверхдоходностью или «модными» акциями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Росбанка Илью Полякова.

По его словам, лучше всего вкладывать в рисковые активы не больше четверти своих накоплений.

«Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями», — рассказал Поляков во время Петербургского международного экономического форума.

Глава банка обратил внимание, что стоит взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений лучше хранить на депозите.

«Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти», — предупредит финансист.

Как пояснил банкир, правильнее всего выбрать брокера с хорошей репутацией. Кроме того, должен быть надежный рейтинг. Тщательная проверка позволит избежать рисков при вложении денег в малопрозрачный продукт.

Ранее Банк России предложил начинать торговать на бирже с 12 лет. Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов уточнил, что ограничения на деятельность инвесторов-подростков должны быть установлены семьей, а не государством.