ФБР нашла виртуальный кошелек хакеров, взломавших Colonial Pipeline

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что сотрудники бюро сумели найти виртуальный кошелек хакеров из группировки DarkSide, взломавших Colonial Pipeline, сообщает Associated Press.

«Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их», — заявил первый заместитель директора ФБР Пол Эббейт.

Кроме того, бюро установило связь DarkSide с более чем 90 случаями хакерских атак на территории США.

«В данном деле ФБР обнаружило больше 90 жертв в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику», — пояснил Эббейт.

Министерство юстиции США также отметило, что из более чем $4 млн выкупа, которые Colonial Pipeline была вынуждена заплатить хакерам, большую часть суммы удалось вернуть.

»Министерству юстиции удалось обнаружить и вернуть большую часть выкупа Colonial, который был уплачен сети DarkSide после атаки вируса-вымогателя в прошлом месяце», — заявила первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

Ранее США заявили о том, что формируют коалицию против стран, укрывающих хакеров.