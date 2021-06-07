В интернете за 20 млн рублей продают книгу с автографом Дурова

В интернет выставили на продажу книгу, которую подписал создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Стоимость товара — 20 миллионов рублей.

Книга «Юлий Цезарь человек и писатель» была написана Валерием Дуровом, отцом Павла Дурова. Она посвящена сыновьям автора — Павлу и Николаю.

«На этой книге стоит автограф Павла Дурова - «Владимиру С уважением от Павла. 2014 года», — говорится в описании товара.

Книгу на продажу выставил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он заявил, что вырученные средства потратит на информирование школьников о цифровых угрозах.

Ранее стало известно, что двое детей основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников журнала Forbes.

Как стало известно изданию, обоих детей родила Дурову бывшая супруга Дарья Бондаренко, с которой он познакомился в СПбГУ. Ранее о них ничего не было известно широкой общественности.