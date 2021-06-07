Кнайсль: «Восток Ойл» предлагает уникальный срез опций для потребителей

Член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль в интервью газете «Ведомости» высоко оценила перспективы нового проекта компании «Восток Ойл».

«Этот проект может стать историческим, — считает она. — Я уже говорила, что «Восток Ойл» — это комбинация возобновляемых источников энергии и традиционной энергетики, это очень амбициозные цели для нефтяной отрасли и при этом низкий углеродный след. Устойчивость — не просто как лозунг, а устойчивость на каждом этапе работы. Разработка новых месторождений, а также очень интересный срез опций для потребителей. Потому что одно дело просто добывать нефть, а совсем другое — выводить ее на рынок. У проекта колоссальные логистические преимущества».

Кнайсль также рассчитывает, что Северный морской путь может стать одним из ключевых для перевозки нефти.

«Об этом говорят в течение последних 10-15 лет. Когда в марте образовалась «пробка» в Суэцком канале, многие сказали: теперь в этом узком игольном ушке, появившемся в середине 19 века, заключена большая проблема. 11% мировой экономики, мировой торговли было остановлено на какое-то время. Поэтому люди все больше думают о других вариантах. Иногда чтобы пришло осознание проблемы, нужен такой звоночек», - заметила Кнайсль.