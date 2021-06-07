Кнайсль: энергетический рынок теперь более динамично развивается на Востоке

Член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль высказалась о сценариях развития нефтяного рынка.

«Если посмотреть на данные ОПЕК за последние 20 лет, то мы увидим, что в государствах Азии, напротив, потребление нефти постоянно растет в силу разных причин. Одна из них, конечно, демографическая, но другая еще более важная – это фактор экономического развития. Я всегда подчеркивала, что решающую роль играет Восток, а не Запад. И энергетический рынок как таковой теперь более динамично развивается на Востоке», — отметила она в интервью газете «Ведомости».

По мнению Кнайсль, не стоит сбрасывать со счетов африканский континент.

«Один из моих любимых слоганов - надпись на смартфонах «Разработано в Калифорнии, собрано в Китае». Думаю, в будущем мы ещё увидим формулировку «Разработано в Китае, собрано в Африке». И это не столько из-за дешевой рабочей силы. Дешевая рабочая сила была фундаментальным фактором глобализации и аутсорсинга, в частности, в автомобильной промышленности. Но если я говорю об Африке как о будущем автомобилестроения, я имею в виду, что там есть рынок, есть люди, которым нужны машины».

«Я понятия не имею, каким будет африканский двигатель. Но я убеждена, что это будет высокоэффективный двигатель внутреннего сгорания, потому что это все еще самый простой двигатель для транспортной отрасли. Те, кто знают африканскую сельскую местность, знают, как важен для местных жителей даже велосипед, а уж автомобиль, грузовик тем более. И раз есть спрос, будет расти и потребление нефти», - пояснила она свою мысль.