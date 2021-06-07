Кнайсль назвала главные преимущества проекта «Восток Ойл»

Член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль в интервью газете «Ведомости» оценила низкоуглеродные инициативы и, в частности, проект «Восток Ойл».



«Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Это говорит о том, что если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется. Используются передовые экологичные технологии и при бурении скважин, и при строительстве нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть», — подчеркнула Кнайсль.



Углеродный след при добыче нефти на «Восток Ойл» — всего 12 кг на баррель, заметила она.



«По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра — 50 кг. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», - говорит экс-глава МИД Австрии.