В Госдуме предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что мировую экономику в ближайшие годы ждет новый масштабный кризис, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, аналитики и самые авторитетные эксперты во всем мире предсказывали наступление экономического кризиса еще в 2020 году.

«Он не начался только потому, что заливали COVID деньгами и заливали триллионами долларов, проводя, на мой взгляд, абсолютно безответственную политику. <...> В результате мы видим, эти триллионы долларов пошли на рынок commodities, на рынок ценных бумаг. В результате пузырь, который был очень сильно надут и так до 2020 года, стал огромным. Когда он лопнет – мы столкнемся с кризисом…» — пояснил депутат.

По его мнению, глобальные механизмы, такие как ВТО, сейчас не работают.

«Главная проблема санкций – не угроза отключения от SWIFT, а главное – что сломаны все механизмы, которые хоть как-то могли микшировать последствия. А значит, каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Кроме того, Макаров подчеркнул, что на сегодняшний день Россия должна подумать о том, как к этому подготовить свою экономику.

«То, что нам предстоит пройти, и предстоит пройти всему миру, строго говоря, по результатам прохождения этого кризиса и будет выстраиваться следующая мировая конфигурация не только экономики, но и политики», — заключил он.

Ранее финансист объяснил, как защититься от кризиса. По его мнению, лучше всего с кризисными ситуациями справляются защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее, например, здравоохранение, телекоммуникации, ЖКХ.