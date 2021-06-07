Минфин разработает стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро

В России планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, которого цитирует «Прайм».

«Наша, может быть, первая цель — сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее», — сказал Тимофеев.

Он отметил, что для достижения этой цели также необходимы стимулы, которые могут быть совершенно разными, однако «мы, находясь в рыночной экономике, не можем приказать: перестаньте пользоваться долларами».

Тимофеев считает, что необходима большая комплексная работа, чтобы двинуть всю экономику дальше от доллара, что позволит избежать санкций и сделать мир более демократичным.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. Предполагается, что структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.

Позже эксперты посоветовали россиянам, что делать с долларами после решения по ФНБ.