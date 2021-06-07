В Госдуме договорились о реализации предложений Путина по малому и среднему бизнесу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что в понедельник, 7 июня, по итогам рабочего совещания с министром финансов Антоном Силуановым были обсуждены изменения налогового законодательства в части реализации высказанных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президентом России предложений.

По его словам, парламентарии договорились, что Госдума сделает все, чтобы соответствующие изменения были приняты в течение двух недель.

«Малый и средний бизнес ждут», — сказал Володин.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 мая, предложил распространить механизм Системы быстрых платежей на расчеты между физлицами и предпринимателями, возмещать малым и средним компаниям комиссии за пользование Системой быстрых платежей, а также призвал освободить МСБ от избыточного антимонопольного контроля.