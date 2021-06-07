Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заявила, что российская сторона обсуждает с Белоруссией дополнительную закупку нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая», — сказала она.

По данным Росстата, рост цен на данный продукт с 25 по 31 мая текущего года составил 3,19%. С начала года стоимость картофеля выросла на 61,6%.

Ранее в России ускорился рост цен на некоторые виды продуктов, в том числе на картофель.

До этого диетолог Мария Шубина развеяла популярный миф о вреде картофеля.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2–5 июня в очном формате.