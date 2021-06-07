Украина оказалась в числе отстающих стран по доступу газа населению

Эксперты назвали страны, которые оказалась в рейтинге самых отстающих государств по части доступности газа населению. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первой половине 2020 года произошел беспрецедентный спад цен на газ на фоне теплой зимы и высокой загруженности газохранилищ, однако во второй половине ситуация изменилась, цены стали расти.

«Тем не менее среднегодовая цена была существенно ниже уровня 2019 года», — говорится в сообщении.

Согласно информации голландской биржевой площадки TTF, по средним показателям ценовая политика газа за минувший год показала снижение на 28,9%, до $113 за кубометр, в сравнении с аналогичными показателями 2019 года.

Эксперты указывают, что не цены на газ повлияли на его доступность, а средняя зарплата граждан. Так, в Люксембурге среднестатистический житель страны за счет своего ежемесячного дохода может получить 9,1 тыс. кубометров газа, в частности это связано с невысокими ценами на ресурс и одной из самых высоких зарплат в масштабах Европы, свойственных данной государству.

Жители Казахстана могут приобрести 7,5 тыс. кубометров ресурса. Для республики характерны невысокие зарплаты, но вместе с тем самые низкие показатели стоимости газа из списка всех государств рейтинга.

Россия в списке доступности газа занимает третью позицию с возможностью приобретения гражданами 6,8 тыс. кубометров ресурса. Далее следуют Великобритания и Бельгия.

При этом жителям Украины не хватает сред на покупку газа из-за низких заработных плат.

«На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат», — говорится в исследовании агентства.

С такой же проблемой столкнулись Молдавия, Боснии и Герцеговина. Жители этих стран могут позволить себе менее 1,4 тыс. кубометров в месяц. Четвертое и пятое места с конца рейтинга заняли Сербия и Португалия.