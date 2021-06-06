Глава Glencore Глазенберг назвал реальноую цену энергетической трансформации

Основной тематикой речи главного исполнительного директора Glencore Айвана Глазенберга на Петербургском международном экономическом форуме оказался вопрос реальной стоимости энергетической трансформации.

«Мы все говорим об энергетическом переходе, а как нам надо будет за нее платить? А сколько это будет стоить?» — задался вопросом Глазенберг.

«В настоящее время порядка 3 тыс. ГВт приходится на ВИЭ. Но чтобы в 2050 году достичь углеродной нейтральности объем генерации необходимо нарастить до 27 тысяч ГВт. Для достижения этих целей производство солнечной энергии необходимо увеличить в 20 раз, а ветрогенерацию - в 11 уже к 2030 году», — напомнил топ-менеджер.

«Кроме того, должно производится порядка 50 млн электромобилей ежегодно, чтобы достичь целей Парижского соглашения», - сказал глава Glencore.

«Поэтому важный вопрос, который мы должны себе задать: может ли мир позволить себе трансформацию в сторону возобновляемых источников или нет?», - отметил в своем выступлении Глазенберг.

«Углеводороды могут быть использованы для генерации энергии в тот момент, когда она необходима. В отличие от возобновляемых источников энергии, которые зависят от погоды», - заявил в свою очередь главный исполнительный директор Vitol Рассел Харди.

«Энергетическая трансформация быстро набирает обороты, — констатировал председатель совета директоров и главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр. — Но для того, чтобы не создать барьеры экономическому росту, особенно для развивающихся стран, нам потребуется обеспечить бесперебойный доступ к дешевым энергоносителям, в том числе углеводородам, еще долгие годы».