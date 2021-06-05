Вассерман предложил изменить пенсионную систему России

Российский публицист, многократный победитель интеллектуальных игр и кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявил о необходимости изменить пенсионную систему в России. Такое заявление он сделал на встрече участников дискуссионного клуба «Все по уму!», сообщает «Аргументы и факты».

Эрудит считает, что пенсия не должна быть одинакова для всех граждан. Он убежден, что процесс проведения пенсионной реформы в России был очень быстрый. Кроме того, Вассерман указал, что в нем не участвовало достаточное число квалифицированных экспертов. Результатом стали серьезные недочеты, отметил он.

Публицист выразил мнение, что при начислении пенсий следует учитывать трудовой стаж, наличие высшего образования, научную степень, а также условия труда.

По его словам, в настоящее время пенсии выплачиваются из доходов работающих граждан, хотя необходимо выделять их из государственного бюджета. Пи этом выплаты надо привязывать к доходу ВВП всей страны, а не к зарплатам, подчеркнул Вассерман.

3 июня Милонов предложил лишить пенсии российских граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

Ранее в Совфеде назвали категории людей, обладающих правом на получение сразу двух пенсий.