Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения активов ФНБ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) после его отказа от американской валюты.

«В последние несколько лет в такой круг валют вошел китайский юань. Он, конечно, не является столь же стабильным, но вполне уже стал серьезной реальной валютой мирового уровня. Другими такого рода активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов. И, кроме евро, еще целый ряд валют: канадский доллар, австралийский», — заявил Кудрин в интервью на канале «Россия 1».

Кудрин напомнил, что отказ от доллара для хранения резервов не отменяет необходимых расчетов в этой валюте .

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. Предполагается, что структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.

Позже эксперты пришли к выводу, что россиянам не следует продавать доллары, так как валютная стратегия населения не зависит от решения ФНБ свести долю долларов к нулю.