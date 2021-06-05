На ПМЭФ стартовала работа Энергетической панели «Трансформация мировой энергетики»

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин представил в субботу ключевой доклад на Энергетической панели «Трансформация мировой энергетики» в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума.

В мероприятии, организованном при поддержке НК «Роснефть», принимают участие главный исполнительный директор BP Бернард Луни, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, председатель CNPC и председатель PetroChina Дай Хоулян, председатель нефтегазовой климатической инициативы OGCI Роберт Дадли, управляющий и главный исполнительный директор ONGC Videsh Алок Кумар Гупта, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, главный исполнительный директор Vitol Расселл Харди, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр.

Участвуют также главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, вице-президент по развитию бизнеса Chevron Джей Прайор, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев, независимый член Совета директоров НК «Роснефть» Карин Кнайсль, управляющий директор, руководитель департамента аналитических исследований в России Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян.