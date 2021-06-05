В Россельхознадзоре заявили о тотальной зависимости России от импорта яиц для вакцин

Россия полностью зависит от импорта стерильных куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе и от коронавируса. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

С производством пищевого яйца в России, по словам Данкверта, все в порядке, но с инкубационными яйцами, из которых выращиваются мясные бройлеры, и яйцами, которые используются при производстве вакцин, ситуация иная. Для производства высококачественных вакцин нужны яйца, свободные от патогенной микрофлоры.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — рассказал чиновник.

Такие «чистые» яйца нужны не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, например, от гриппа: куриные эмбрионы при помощи укола заражают определенным штаммом вируса, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке — полости с жидкостью в тупом конце яйца. Спустя двое суток эту жидкость с вирусом откачивают вакуумом, выделяют очищенный вирус и получают белок, который окажется в основе будущей вакцины.

Ранее производители куриных яиц в России предупредили о риске дефицита из-за сильного снижения закупочных цен на продукцию. Как заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева, ритейлеры закупают яйца по цене 36 — 45 руб. за десяток без учета НДС, в то время как себестоимость составляет около 49 — 52 руб.