Беременность панды вызвала рост акций японских ресторанов

Возможная беременность панды Син-Син в токийском зоопарке Уэно вызвала рост акций расположенных поблизости ресторанов, сообщает «Би-би-си».

По данным зоопарка, у панды начали проявляться признаки беременности после спаривания. При этом представители учреждения подчеркивают, что наличие плода у животного на данный момент не подтверждено, а для панд характерно такое явление как псевдобеременность.

При этом неоднозначность информации не помешала росту акций ресторанов, находящихся рядом с зоопарком. В Японии панды неизменно привлекают туристов, поэтому акции ближайших к зоопаркам заведений всегда повышаются на новостях о возможном появлении детеныша, так как инвесторы ожидают увеличения потока посетителей.

Кроме того, возможная беременность Син-Син стала первой за четыре года.

Ранее живущим в Московском зоопарке пандам подарили арт-объекты, названные «робопандами», однако самка Диндин разорвала свой подарок в клочья.