Россия ввела запрет на вывоз гречихи

Временный запрет на вывоз из России гречихи и гречневой крупы грубого помола вступает в силу с 5 июня.

В соответствии с постановлением российского правительства, ограничения будут действовать с 5 июня по 31 августа текущего года. По решению кабмина, запрет не будет распространяться на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи, а также для снабжения российских военных баз за рубежом и российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Ранее министерство сельского хозяйства России ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, для того чтобы не допустить в стране резкого колебания цен на внутреннем рынке.

До этого правительство России поручило ряду ведомств оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу сокращения объемов экспорта гречихи в 2021 году.

28 апреля в министерстве сельского хозяйства России заявили, что сегодняшние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских граждан.