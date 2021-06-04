В Киеве считают, что на санкции против «Северного потока — 2» повлиять невозможно

У Украины нет прямого влияния на процесс применения санкций против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По его словам, украинская столица делает все, чтобы строительство газопровода не завершили.

«В США сегодня есть республиканцы, которые настаивают на том, чтобы санкции были продлены и не может идти речи о том, что он должен быть закончен. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет прямой возможности влиять на эти процессы», — добавил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас все дипломатические сотрудники приобщены к процессу, связанному с противодействием постройке «Северного потока — 2».

Он также подчеркнул, что вопросы продления санкций против «Северного потока — 2» очень сложные, так как в Евросоюзе есть страны, заинтересованные в сотрудничестве с Россией. К ним, по словам Данилова, относятся Франция и Германия.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Ранее оператор рассказал о дальнейшей работе по соединению ниток «Северного потока — 2».