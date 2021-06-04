Оператор рассказал о дальнейшей работе по соединению ниток «Северного потока — 2»

Укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена в пятницу, 4 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора Nord Stream 2 AG.

«Укладка первой нитки сегодня завершена. Уложенные секции нужно соединить, и после нужно провести необходимые работы по пусконаладке. Работы по укладке труб на второй нитке будут продолжаться», — заявили в компании.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об информационной атаке против «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подсчитал потери Украины от запуска «Северный поток — 2».

Кроме того, Путин заявил, что вторая нитка «Северного потока — 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев.