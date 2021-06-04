«Роснефть» заключила на ПМЭФ 73 контракта на 616,5 млрд рублей

«Роснефть» на полях Петербургского международного экономического форума заключила 73 соглашения с партнерами на общую сумму 616,5 млрд руб., в том числе свыше 50 контрактов для реализации стратегического проекта «Восток Ойл» - на общую сумму 558,8 млрд руб., сообщила в пятницу НК.

Компания подписала контракты на выполнение работ по строительству первоочередных объектов проекта «Восток Ойл», энергообеспечение, авиационное обеспечение, оказание сервисных услуг, поставку оборудования, материалов, спецтехники, трубной продукции.

«Роснефть» приступила к созданию нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север». Заключен договор на строительство гидротехнических сооружений терминала с АО «Объединенная энергетическая компания». Также заключен договор с АО «ЛенморНИИпроект» на проведение проектно-изыскательских работ по второму и третьему этапам строительства нефтеналивного терминала «Порт Бухта Север».

В рамках форума подписано соглашение с ПАО «Трубная металлургическая компания» об интегральной поставке для проекта «Восток Ойл» металлопродукции, в том числе трубной, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения строительно-монтажных работ на проекте «Восток Ойл».

«Интер РАО – Инжиниринг» в соответствии с договором подписанным на ПМЭФ, выполнит проектно-изыскательские работы для строительства объектов первой очереди энергообеспечения проекта «Восток Ойл»: газотурбинной электростанции «Иркинская» мощностью 867 МВт, воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ, энергообъектов головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», а также электростанции в «Бухте Север» мощностью 214 МВт.

«Роснефть» и ГМК «Норильский никель» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение, направленное на развитие комплексного логистического обслуживания проекта «Восток Ойл».

Также, «Роснефть» договорилась с партнерами о техническом обслуживании собственного парка воздушных судов для проекта «Восток Ойл». Соглашение предполагает развитие на территории России сервисного центра по техобслуживанию принадлежащих Компании воздушных судов.

«Роснефть» и «Объединенная машиностроительная группа» подписали соглашение о транспортном обеспечении проектов Компании специальной и дорожно-строительной техникой, необходимой в том числе для реализации первого этапа проекта «Восток Ойл».

Также, с ООО «Содексо Евроазия» заключен договор на оказание услуг по организации общественного питания, проживания и комплексного сервисного обслуживания объектов социально-бытового назначения на месторождениях Ванкорского кластера.