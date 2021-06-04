Путин назвал объемы поставок газа в Европу

Президент России Владимир Путин заявил о том, что поставки газа в Европу будут увеличиваться и в этом году могут превысить 200 млрд кубометров. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти, на ближайшие десять лет объем может увеличиться на 50 млрд кубических метров… В прошлом году прокачали 180 примерно миллиардов, в этом году мы можем выйти опять за 200 млрд, потому что потребность растет резко, экономика требует, развивается, восстанавливается после пандемии», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали о том, что Россия продолжит поставлять газ через Украину, пока действуют соответствующие контракты.