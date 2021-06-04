Путин рассказал об информационной атаке против «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что дезинформация вокруг темы строительства газопровода «Северный поток — 2» забивает некоторым голову.

«Дурная пропаганда» забивает головы партнерам по вопросу «Северного потока — 2», — заявил Путин.

Это, по словам президента, исключительно экономический проект, а тезис об обходе других транзитеров не соответствует действительности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее из выступления Путина на ПМЭФ стало известно завершении укладки первой нитки «СП — 2».