Путин рассказал об информационной атаке против «Северного потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского... Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского...
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского...
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о том, что дезинформация вокруг темы строительства газопровода «Северный поток — 2» забивает некоторым голову.

«Дурная пропаганда» забивает головы партнерам по вопросу «Северного потока — 2», — заявил Путин.

Это, по словам президента, исключительно экономический проект, а тезис об обходе других транзитеров не соответствует действительности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее из выступления Путина на ПМЭФ стало известно завершении укладки первой нитки «СП — 2».