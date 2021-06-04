В Минздраве сообщили о снижении потребления табака и алкоголя в России

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил о снижении потребления табачной и алкогольной продукции в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По потреблению и табака, и алкоголя статистика на данный момент формируется. <...> Потребление табака составляет порядка 21%», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что, по предварительным данным, потребление алкоголя в прошлом году составит около девяти литров на душу населения в год.

«Поскольку методика оценки [потребления] алкоголя предполагает анализ не только данных о продажах, но и косвенных признаков, которые показывают рост или снижение [потребления] алкоголя <…> Поэтому когда появляется полная статистика предыдущего года, она, как правило, появляется к середине года нынешнего, соответственно, можно в полной мере осуществить все необходимые расчеты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России с 2010 года почти на треть сократилось потребление алкоголя на душу населения среди граждан старше 15 лет.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.