Банк России предложил начинать торговать на бирже с 12 лет

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил о том, что ЦБ прорабатывает возможность снижения возраста для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами до 12 лет, сообщает «Интерфакс».

«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», — заявил Швецов.

По его словам, возможность начинать торговать на бирже с 12 лет определяется тем, как в школе обучают математике.

«В школе к 12 годам люди знают математику уже достаточно неплохо. Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты. <...> Без практики научиться инвестировать невозможно», — считает Швецов.

Он также уточнил, что ограничения на деятельность инвесторов-подростков должны быть установлены семьей, а не государством.

Ранее Россия заняла 11-ю строчку в Европе по привлекательности для инвесторов.