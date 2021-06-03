«Роснефть» и SUEZ Water Technologies & Solutions SA подписали соглашение о сотрудничестве

ПАО «НК «Роснефть» и SUEZ Water Technologies & Solutions SA в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий очистки и повторного использования сточных вод.

Соглашение предусматривает комплексное взаимодействие сторон в этой сфере, в том числе оценку перспектив разработки базовых инжиниринговых решений по водопользованию, водоотведению и обращению с отходами. Стороны намерены также проводить семинары и рабочие встречи для обмена опытом и развития технических и технологических компетенций.

Кроме того, соглашением предусмотрена возможность проведения пилотных испытаний систем очистки воды на объектах нефтепереработки и нефтегазохимии. Технические решения будут направлены на повышение эффективности очистных сооружений и максимального увеличения объемов повторного использования воды. Это позволит улучшить качество очищенных сточных вод и обеспечить их соответствие высоким нормативным требованиям для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Комментируя подписание соглашения, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин отметил: «Минимизация воздействия на окружающую среду – один из ключевых приоритетов деятельности «Роснефти». Как крупнейший производитель углеводородов в мире мы понимаем высокую ответственность в части соблюдения принципов устойчивого развития и уделяем значительное внимание вопросам рационального водопользования. Мы рады объединить усилия, опыт и компетенции с SUEZ Water Technologies & Solutions SA, развивать и применять новейшие технологии для сохранения водных ресурсов.»