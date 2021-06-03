Россети рассказали о влиянии изменения климата на оборудование

Госкомпания Россети столкнулась с проблемами из-за того, что зимы стали теплее, а лето жарче. По этой причине потребление электроэнергии усилилось в летний период. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава ведомства Андрей Рюмин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам генерального директора Россетей, из-за изменений климата понадобилось вносить изменения. В частности, компания усилила оснащение своего оборудования.

«Могу точно сказать, что изменение климата влияет на нашу работу. В среднем по стране зимы стали намного теплее, а лето намного жарче. Получается, раньше самая большая нагрузка была зимой, а теперь летом — это кондиционеры, особенно если мы говорим про юг. Мы понимаем, что из-за этой проблемы нам нужно усиливать нашу систему», — сказал Рюмин на панели «Будущее Энергетики. Энергопереход».

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

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