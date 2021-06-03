Орешкин рассказал, как замедлить рост цен на продукты в России

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, как замедлить рост цен на продукты в стране, передает РИА «Новости».

По его словам, главным «лекарством» от этой проблемы является конкуренция. Орешкин считает, что правильная мотивация поможет сдерживать компании от повышения цен и заставит их брать максимум из своей эффективности.

«И второй момент — выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования, потому что именно такое регулирование ведет к инвестиционной активности, а инвестиции — это создание новых производственных возможностей», — сказал помощник российского лидера.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продуктов заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Так, стоимость 1 килограмма сахара была установлена на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены на срок до 1 апреля текущего года, однако правительство продлило их срок действия еще на несколько месяцев.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ обратил внимание на то, что в России не действует административное регулирование цен.

До этого совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, комментируя причины роста цен на социально значимые продукты, призвал правительство России изменить «правила игры» для бизнеса.