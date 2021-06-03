В Госдуме заявили, что SWIFT «выстрелит себе в ногу» в случае отключения России от системы

Платежная система SWIFT в случае отключения России от системы «выстрелит себе в ногу». Такое мнение выразил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По его словам, отключение от SWIFT может сказаться на финансовой устойчивости России на время адаптации к ситуации.

«Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать. И SWIFT, отключив нас, фактически выстрелит себе в ногу», — сказал Аксаков.

При этом он заметил, что вероятны колебания рубля в такой ситуации, однако они будут в основном носить субъективный характер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг возможного отключения страны от международной платежной системы SWIFT заявил, что Москва не заинтересована в разрушении мировой экономической системы.

28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от системы SWIFT в случае «продолжения агрессии» на Украине.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.