«Аэрофлот» может обрести статус национального перевозчика

В Госдуму внесли законопроект с предложением о присвоении авиакомпании «Аэрофлот» статуса национального перевозчика. Соответствующая законодательная инициатива была опубликована на сайте Государственной думы.

Автор инициативы — член думского комитета по транспорту Максим Сураев от партии «Единая Россия».

В пояснительной записке указано, что в настоящее время законодательство России не предусматривает понятие «национального перевозчика», в то время как в международной практике это понятие присутствует и содержится в документах Международной организации гражданской авиации.

Статус национального перевозчика позволит «Аэрофлоту» получать по решению правительства ряд финансовых преференций. На авиакомпанию также не будет распространяться действие закона о банкротстве. Согласно законопроекту, правительство будет анализировать ее финансовое состояние для обеспечения финансовой устойчивости.

Документ внесен без отзыва или заключения правительства.

18 мая Росавиация подписала приказ о выделении группе «Аэрофлот» 7,89 млрд руб. субсидий, которые обещало правительство в связи с ситуацией с коронавирусом.