В Германии проведут «тщательную проверку» после жалоб экологов на «Северный поток — 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ «проведет тщательную проверку» после того, как немецкие экологи заявили о необходимости приостановить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал представитель регулятора, сообщает ТАСС.

«Заявка поступила сегодня и внимательно изучается», — говорится в заявлении регулятора.

В пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) также отметили в комментарии РИА «Новости», что запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ по проекту.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

В начале апреля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания «Газпрома») сообщила, что «Северный поток — 2» построен на 95%. На данном этапе Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг проекта более позитивной, чем год назад, но указывает на необходимость диалога между заинтересованными в реализации странами.

Ранее в ответ на требование немецких экологов приостановить «СП--2» первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что климат не может пострадать от работы газопровода «по определению».