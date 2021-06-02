Белоусов рассказал, какой уровень инфляции ожидается в России в 2021 году

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидания правительства по инфляции в РФ в 2021 году немного подросли — до 4,5-5,0%. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

Он отметил, что официальный прогноз правительства по инфляции, сделанный в апреле, равняется 4,3%, прогноз ЦБ — 4,7-5,2%. По словам Белоусова, еще в мае он ожидал, что ее уровень составит 4-4,5%, но теперь ожидания немного выросли.

«Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках, и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России задумались о включении расходов на содержание жилой недвижимости в расчет индекса потребительских цен (ИПЦ), который является одним из основных инструментов измерения инфляции.

По словам собеседников издания, траты на жилье могут включить в расчет ИПЦ не напрямую, а в виде вмененной ренты — стоимости услуг на содержание недвижимости владельцами. Если такое нововведение появится, то цена на жилье не будет влиять на показатель, подсчитываться станут расходы на его ремонт или страховку.