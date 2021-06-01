Американский миллиардер назвал валюту, которая составит конкуренцию доллару

Американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио заявил, что китайский юань может стать одной из наиболее используемых валют в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По его словам, роль юаня в мире сильно усилится в течение следующих нескольких лет.

«Я считаю, что в будущем люди будут выбирать валюты сами, и самыми конкурентоспособными будут те, что обладают наиболее прочным экономическим фундаментом. Для многих стран это станет угрозой», — добавил Далио.

Ранее российские финансисты назвали альтернативу доллару. По их мнению, вместо вложений в одну валюту лучше выбрать валютный портфель и совершать операции пару раз в год, тогда выгода будет ощутимой. Эксперты отмечают, что уже несколько лет ведущие мировые валюты, доллар и евро, имеют очень слабый рост, а валютные депозиты почти не приносят никакой доход.