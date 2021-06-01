Кадыров оказался самым богатым российским губернатором

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова за 2020 год оказался самым высоким среди других глав российских регионов. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, размещенные на официальном сайте руководителя региона.

Согласно представленным сведениям, Кадыров в прошлом году заработал 381,1 млн руб. В его собственности значатся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 кв. м., а также жилой дом площадью 2344 кв. м.

Второе месте в списке самых богатых губернаторов занял глава Марий Эл Александр Евстифеев. В декларации указывается, что его заработок составил 84,7 млн руб., который был получен за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.

В числе богатейших глав регионов оказались губернатор Московской области Андрей Воробьев (с доходом 79,8 млн руб.), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн руб.) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 млн руб.).

Ранее стали известны доходы президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам 2020 года.